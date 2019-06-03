Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi. Gençlere, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşadıklarını hatırlatan Kurum, “İstanbul, dünyanın merkezi olduğu gibi, İslam’ın da kadim başkenti, ecdadımızın da bize bıraktığı yadigardır” dedi. Bakan Kurum, “İstanbul sadece bizi ilgilendirmiyor, tüm coğrafyayı ilgilendiriyor. O yüzden şu anda bulunduğumuz ‘Gönül Sofrası’nı herkese açmak zorundasınız. 234 milyar liralık iş yaptık. 17 yılda köprüler, hastaneler, millet bahçeleri, yollar, 234 milyar liralık iş yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.