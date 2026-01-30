  • İSTANBUL
Yerel

CHP belediyeciliği vatandaşları ne hale getirdi! İzmir'de can pazarı

CHP'nin yıllardır canına okuduğu İzmir'de yağmur sonrası su baskınları yaşanırken, sel sularına kapılan vatandaşlar birbirlerini kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

İzmir’de gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağışlar sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Caddede akıntının sürüklediği yayayı polis ve bir vatandaş kurtardı. Yaşanan can pazarı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel baskınları yaşandı

 

Kuvvetli yağış ve fırtına; Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde meydana gelen sel nedeniyle park halindeki araçlar su altında kalırken, seyir halindeki sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı, yine akıntıya kapılan bir yayanın ise polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi.

Ulaşım ve altyapı çöktü

 

Konak ilçesinde rögarların taşması sonucu ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Kemalpaşa ilçesinde de etkili olan sel suları, otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Yıldırım düştü sular kesildi

Halkapınar Pompa İstasyonu’na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı.

Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.

Yorumlar

Yağmur yağmış

Sular taşmış suçlusu chp Yalakalık işte böyle birşey adamı bırakmaz
