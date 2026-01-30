  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı Venezuela petrolünde devlet tekeli bitiyor! Reform tasarısına meclisten tam onay 30 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Rusya 'kara para' listesinde! Trump'dan Kennedy Center'da İran'a nükleer muhtırası: "Zaman daralıyor!" Venezuela-ABD hattında tarihi yumuşama! Hava sahası açıklaması 'Altın yükselmiyor, para değer kaybediyor!' 30 Ocak 1997: Muhammed Osman Sirâceddîn'in vefatı (Mutasavvıf) Rusya ve ABD çekiliyor: Suriye'de tek oyun kurucu Türkiye!
Eğitim Okul yöneticiliğine yeni şart: MEB’den akademi zorunluluğu
Eğitim

Okul yöneticiliğine yeni şart: MEB’den akademi zorunluluğu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okul yöneticiliğine yeni şart: MEB’den akademi zorunluluğu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi okullarda görev alacak müdür ve müdür yardımcıları için Milli Eğitim Akademisi’nin yönetici yetiştirme programını tamamlama zorunluluğu getirdi.

MEB'den eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yeni düzenleme geldi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapacak müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle, eğitim kurumlarında yöneticilik görevleri ikinci görev kapsamında yürütülecek ve görevlendirmelerde yazılı sınav, yönetici yetiştirme programı ve değerlendirme esas alınacak.

YENİ YÖNETMELİKTE ŞARTLAR NELER?

Yönetmeliğe göre, yönetici olarak görevlendirileceklerde yükseköğretim mezunu olma, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapma ve Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programını tamamlama şartı aranacak.

Müdür olarak görevlendirileceklerin daha önce yöneticilik yapmış olması ya da belirli sürelerle müdür yardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlik veya şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olması gerekecek.

Yönetici adaylarının belirlenmesi amacıyla yapılacak yazılı sınavında konu dağılımı, genel kültür yüzde 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük yüzde 15, eğitim bilimleri yüzde 15, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30, mevzuat yüzde 20 olacak şekilde güncellendi.

BAŞARILI ADAYLAR YÖNETİCİ YETİŞTİRME PROGRAMINA KATILACAK

Başarılı adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programına alınacak. Program uzaktan veya yüz yüze eğitim şeklinde uygulanacak, içeriği ve süresi Akademi tarafından belirlenecek.

Yönetmelikle yöneticilerin görev süresi 4 ders yılı olarak belirlendi. Aynı eğitim kurumunda aynı yöneticilik görevinde en fazla 8 ders yılı görev yapılabilecek. Yeniden görevlendirmelerde, değerlendirme il değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak ve puan üstünlüğü esas alınacak.

Yönetmelikte, öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarında müdür ile yatılı kız öğrencisi bulunan kurumlarda en az bir müdür yardımcısının kadın adaylar arasından görevlendirilmesi öngörüldü.

Öte yandan, 5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Okullarda ders zili 'Bayrak Sevgisi' ile çalacak: 81 ilde milli şuur seferberliği!
Okullarda ders zili 'Bayrak Sevgisi' ile çalacak: 81 ilde milli şuur seferberliği!

Eğitim

Okullarda ders zili 'Bayrak Sevgisi' ile çalacak: 81 ilde milli şuur seferberliği!

İşte araştırma sonuçları: Velilerin okul kıyafeti tercihleri belli oldu
İşte araştırma sonuçları: Velilerin okul kıyafeti tercihleri belli oldu

Gündem

İşte araştırma sonuçları: Velilerin okul kıyafeti tercihleri belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23