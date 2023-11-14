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Aktüel 233 kişiye gösterildi 3'ü başarılı oldu! Zekiler bile 6 kediyi 7 saniyede bulamıyor
Aktüel

233 kişiye gösterildi 3'ü başarılı oldu! Zekiler bile 6 kediyi 7 saniyede bulamıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-14 08:00:00 -
233 kişiye gösterildi 3'ü başarılı oldu! Zekiler bile 6 kediyi 7 saniyede bulamıyor

Zeki kişileri bile adeta çileden çıkartabilen bu optik illüzyonda, toplam 6 kedi görseli yer alıyor. Testte istenen tüm kedi görsellerinin 7 saniye içinde bulunması. Ancak sürenin kısa olması adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Bu sebeple sadece süper zeka seviyesine sahip kişilerin tüm görselleri zamanında bulabilecekleri de iddia ediliyor. İşte zeki kişilerin bile görselleri bulmakta zorlanabildiği o optik illüzyon testi…

Zekilerin bile 6 kedi görselini 7 saniyede bulmakta zorlanabildiği bu optik illüzyon testi, adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Çünkü tüm kedi görsellerinin 7 saniyede bulunması, zeki insanları bile fazlaca zorlayabiliyor. Bu nedenle sadece süper zeka seviyesine sahip insanların 7 saniyede bulabilecekleri de iddia ediliyor.

Zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testi, Türkiye'de toplam 233 kişiye gösterildi. Ancak tüm kedi görsellerini sadece 3 kişi 7 saniyede bulabildi. Nitekim zeki insanların bile çözmekte zorlanabildiği bu optik illüzyon testinde, kedi görsellerini 7 saniyede bulmak fazlaca zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle sadece süper zeka seviyesine sahip insanların tüm görselleri 7 saniyede bulabilecekleri de iddia ediliyor.

ZEKİLER BİLE 6 KEDİYİ BULAMIYOR

Zeki kişilerin bile oldukça fazla zorlanabildiği bu optik illüzyon testinde, toplam 6 kedi görseli bulunuyor. Öte yandan tüm görsellerin toplam 7 saniye içinde bulunması bekleniyor. Bu nedenle tüm görsellerin sınırlı sürede bulunması adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Bunun sonucunda ise bazı zeki insanlar bile 6 kediyi 7 saniyede bulamıyor.

Peki siz adeta zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde, tüm görselleri bulabilir misiniz? İşte zekilerin bile zorlanabildiği o optik illüzyon testi;
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Üstün Zeka Testi İpucu: Tüm görselleri bulamayanların optik illüzyon testinin sağ alt, orta, orta üst ve sol üst tarafına daha dikkatli bakmaları tavsiye ediliyor.

ZEKA SINIRLARINI ZORLAYAN OPTİK İLLÜZYONUN CEVABI

Zeki insanların bile çözmekte zorluk çekebildiği bu optik illüzyon testinde, tüm kedi görsellerini bulmak fazlaca zorlayıcı olabiliyordu. Eğer siz de tüm görselleri bulamadıysanız, işte optik illüzyon testinin cevabı;

 

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