23.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَاِذَا جَٓاءَتِ الطَّٓامَّةُ الْكُبْرٰىؗ



يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰىۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"O büyük felâket (kıyamet) geldiğinde"



"O gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak"

(Naziât Suresi - 34-35) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:

Arap dilinde “dayanılamayacak kadar ağır ve başka musibetleri bastıracak ölçüde büyük musibet” anlamına gelen tâmme kelimesi burada kıyameti ifade eder. Kıyametin dehşeti insanlara diğer sıkıntıları unutturacak kadar ağır olduğu için ona bu isim verilmiştir (Şevkânî, V, 439)

O gün insanlara dünyada yaptıkları iyilikler de kötülükler de gösterilir; o zaman yapıp da unuttuklarını hatırlar ve itiraf ederler. “Cehennem” diye çevirdiğimiz cahîm kelimesi sözlükte “derin çukurda yakılmış büyük ateş” anlamına gelir (İbn Âşûr, XXX, 91)

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.”

(Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

AÇIKLAMASI:

Fakir, yoksul deyip geçmeyin. Onların arasında Allah’a çok yakın olanlar vardır. O gönlü kırıkların duası, hiçbir engele çarpmadan doğrudan Cenâb-ı Hakk’ın yüce katına ulaşır. Onlar “paramız, pulumuz yok” diye sızlanmazlar. Dünyada sahip olamadıklarının kat kat fazlasını âhirette elde edeceklerinden şüphe etmezler. Bu sebeple alın yazılarından dolayı şikâyette bulunmazlar. Herşeyin Allah’dan geldiğini ve onun öyle münasip gördüğünü bilirler. Onun asla kuluna zulmetmeyeceğine gönülden inanırlar ve hâllerine hamd ederler.

İşte bu sebeple ey Müslümanlar, fakir ve çâresiz mü’minlerin sizin için bir nimet olduğunu bilin. Onların sevgisini kazanmaya ve dualarını almaya bakın.