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Ekonomi 231 adet tarla kiraya verilecek
Ekonomi

231 adet tarla kiraya verilecek

Bursa Karacabey Belediye Başkanlığı mülkiyetine ait olan 231 adet tarlayı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereği açık artırma usulü ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 14:47:00 -
231 adet tarla kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale konusu kiralanacak yerlere ait ilgili şartname isteklilere 10,00-TL. bedel karşılığında,  ihale günü ve saatine kadar T.C. Karacabey Belediye Başkanlığı 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden veya ilgili mahallelerdeki hizmet binalarında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çalışanlarının nezaretinde verilecektir.

Kiralanacak taşınmazlara ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden öğrenilebilir. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Karacabey Belediyesi Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nden öğrenebilecekleri gibi, kiralama ihalesine ait şartnameyi mesai saatleri içerisinde görebilir ve şartnameyi; her bir taşınmaz (parsel) için ayrı ayrı olmak üzere 10,00-TL.(On lira) ücreti karşılığında satın alabilirler.

Adresi:Runguçpaşa Mah.Cumhuriyet Alanı No:1 Karacabey/BURSA Tel:0224 6768640 Fax:02246768639

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma (açık teklif usulü) ile yapılacak (gerçekleştirilecek) olan kiralama ihaleleri, 08.11.2021 günü saat 10:00’da. başlayacak olup, tabloda belirtilen ilgili sıra numarasını takip ederek, (her bir taşınmaz ayrı ayrı) ilgili taşınmazların bulunduğu mahallelerin Muhtarlık Hizmet Binalarında (Hizmet Binalarında) belirtilen günü ve saatinde toplanacak olan Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.

 Talipli – İsteklilerin belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarih / saatinde İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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