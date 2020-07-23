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İSLAM

23.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-07-23 06:02:00 -
23.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلاً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءًۜ فَاَخْرَجْنَا بِه۪ٓ اَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتّٰى    كُلُوا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِاُو۬لِي النُّهٰى۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren O’dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık."

"Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır."

 (Tâhâ Suresi, 53-54)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah, benim için, ümmetimin hata ile unutarak veya baskı ve tehdid altında işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır."

(Buhârî, Hudûd 22)

 

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