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İSLAM 23.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-23 08:13:00 -
23.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُٓوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰيهَا 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar."

 (Naziât Suresi - 46)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Sûrenin bu son âyetinde şu iki gerçeğe dikkat çekilmektedir:

a) İnsanlar, ikinci hayata döndüklerinde ebedî olan âhirete göre geçici olan dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu anlayacaklardır.

b) Psikolojik olarak insana geçmiş daima kısa bir zamanmış gibi gelir; çünkü geçmiş artık olmuş bitmiştir.

İnsan için geçmişten daha önemlisi, henüz bir imkân olan ve farklı durumlara açık bulunan, bu yönüyle de daima önemli ve ilginç görülen, hatta kaygı uyandıran gelecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 551

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki, sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur. 

  Sonra öyle bir zaman gelecek ki, kim emrolunduğu şeylerin onda birini yapsa kurtulur.”

(Tirmizi, Fiten, 79)

AÇIKLAMASI: 

Bu hadisten, bu günahlar içinde yüzen insanların az bir amelle çok sevap kazanacaklarını göstermektedir.

İbadetlerin ağır şartlar altında yapılıyor olması mücadelenin de fazla olduğunu gösterir. Rahat ortamlarda yapılan ibadet ise fazla mücadeleyi gerektirmeyebilir. Kışın bir saat nöbet baharda tutulan bir saat nöbetle aynı değerde olmaz.

Savaş esnasında tutulan nöbetle barış zamanında tutulan nöbet de bir değildir.

Ahir zamanda da günahların etrafı sardığı, günaha çağıranların fazla hayra çağıranların az olduğu dönemde, bir farzın edası diğer zamanlardakine göre daha fazla mücaleyi gerektirdiğinden, kıymeti bir iken yüz olabilir.

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