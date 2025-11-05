23 Yılda 7,5 milyar fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevre duyarlılığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. ‘Her Yolcu İçin Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında 2 bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında demiryolu taşımacılığıyla yapılan her yolcu için bir fidan dikileceği belirtildi. Böylece hem karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanacak hem de Türkiye genelinde orman varlığının artırılması hedeflenecek.

“HASSAS HAVZANIN KALBİNDEYİZ”

Uygulanacak proje kapsamında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, iklim değişikliğinin dünyayı büyük oranda etkilediğini belirterek, "İklim değişikliğinin oluşturduğu bu kritik durum, doğanın 2 zıt gücünü bir araya getiriyor. Onlar da ‘yıkıcı ateş ve ‘hayat kaynağı orman'. Ekosistemdeki kontrolsüz karbon artışı, küresel iklim değişikliğinin oluşturacağı felaketleri körüklüyor. Ama bu artışa karşı elimizdeki en büyük, en doğal savunma mekanizması yine ormanlarımızdır. Zira onlar, dünyamızın en güçlü karbon yutaklarıdır. Bu küresel mücadelede, tarafımız bellidir ve nettir. Biz, yeşilden, ağaçtan ve ormandan yanayız. Bunun için son yıllarda yeşil vatanımızı koruma gücümüzü önemli ölçüde artırdık. Yeşil Vatan ordumuzla bu yıl 7 binden fazla yangınla mücadele ettik. Biz, sadece korumuyoruz, aynı zamanda azimle büyütüyoruz ve geliştiriyoruz. Son 23 yılda yürüttüğümüz çalışmalar ile 7 buçuk milyar fidanı bereketli topraklarla buluşturduk. Bu sayede, orman varlığımızı ülke yüzölçümümüzün yüzde 30'una ulaştırdık. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ‘Yeşil Vatan Seferberliği' ile yeni bir sürece giriyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile başlayıp 1 yıl sürecek bu seferberlikte, öncelikle yanan alanlar olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında ağaçlandırma faaliyeti yürüteceğiz. Yeşil vatanımızı geliştirme çabamızın yeni ve heyecan verici adımı olan bugünkü projenin ilham kaynağı ise bozkırın ortasındaki vaha olarak halkımızın gönlünde yer eden, Kars Selim Tren Garı'dır. 1969 yılında yani tam 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından ağaçlandırılarak bir cennet parçasına dönüştürülen bu istasyon, ağacın zorlu coğrafyalarda bile nasıl bir hayat kaynağı olabileceğinin en somut kanıtıdır. Az sonra imzalayacağımız protokolle de bu özverili hikayeyi tüm ülke sathına yayacağız. Çevreci ulaşım araçları olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını tercih eden tüm yolcularımızın adına birer fidan dikeceğiz. 11 Kasım 2025'ten, 11 Kasım 2026'ya kadar olan süreçte, hızlı trenle yolculuk yapan her bir vatandaşımız için Orman Genel Müdürlüğümüz bir fidanı toprakla buluşturacak. Vatandaşlarımıza dikilen fidanla ilgili bilgileri SMS ve e-sertifika olarak göndererek, onları bu büyük projenin aktif birer parçası haline getireceğiz" diye konuştu.

“HER YOLCU İÇİN BİR FİDAN DİKİLECEK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, orman yangınlarıyla mücadele etmek ve Türkiye'nin ormanlarını genişletmek amacıyla seyahat eden her hızlı tren yolcusu için 1 fidan dikileceğini belirterek, " ‘Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' ile 11 Kasım 2025 - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında 1 yıl boyunca Yüksek Hızlı Trenlerimizle Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda seyahat eden her yolcumuz adına 1 fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde, 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Yolcularımız, seyahatlerini tamamladıkları günün ertesinde, saat 10.00-12.00 arasında SMS ile bilgilendirilecek. Bu mesajda; YHT ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet kullanımıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıkları vurgulanacak. Ayrıca, dikilen fidana ait sertifikaya erişim linki de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletilecek. İklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştiriyoruz. Yakın bir zaman önce başlattığımız ‘Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ederek sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

“6,3 MİLYON TON DAHA AZ KARBONDİOKSİT”

Yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarını, böylece çevreye duyarlı projeler geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Orman Genel Müdürlüğünden sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olan Karayolları Genel Müdürlüğümüz son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirmiştir. Bakanlık olarak da son 23 yılda da 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 947 kilometreye yükselterek, kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleştirdik. Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, Güneş Enerji Santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağlıyoruz. Hiç şüphesiz fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçlar da kritik bir rol oynuyor. Türkiye genelinde 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 320 bini aşmıştır. Şarj soket sayısı 35 bini, lisanslı firma sayısı 170'i geçerek Avrupa ortalamasının üzerine çıkmıştır. Bu artışları çok olumlu buluyor ve elektrikli araçlarla temiz enerjiye geçişi destekleyerek karayolu taşımacılığında yeşil dönüşümü sürdürülebilirliğin merkezine yerleştiriyoruz. Elektrikli kamyon, otobüs, minibüs, çekici ve otomobillerin sektörde kullanımına imkan sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapıyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağlıyor. Bu noktada Kooperatif AUS test ve Uygulama Koridoru ile dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanması sağlıyoruz. İstanbul ve Antalya'da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamalarına başladık" bilgilerini verdi.

"2025'te 13 bin 919 km olan demiryolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 km'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

YHT ve normal tren seferleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şöyle dedi:"2025'te 13 bin 919 km olan demiryolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 km'ye, 2053'te ise 28 bin 590 km'ye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. YHT'lerimizin her seferi ile hem zaman kazandırıyor hem de çevreye dost bir ulaşım sunuyoruz. Sadece Marmaray projemizle hizmete açtığımız 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik. Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında ülkemiz, karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2'nci ülke konumundadır. Havalimanlarında ‘Follow Me' hizmetlerinde kullandığımız 60 yerli TOGG sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyor, bu tür çevre dostu yaklaşımlarımızla sürdürülebilirlikte Avrupa'nın örnek ülkeleri arasında yer alıyoruz. Tüm bu çalışmalar, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik kalkınmayla bir arada ele aldığımızın somut göstergesidir."

Düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve protokol katılım sağladı. İki bakanlık arasında Her Yolcu İçin Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' projesi imzalandı. Programa katılanlara fidan dağıtıldı. Düzenlenen program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.