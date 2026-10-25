23 yıl geçti, “ordu göreve” pankartını unutmadık!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Ankara Üniversitesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde cumhuriyetin 80. yıldönümü dolayısıyla Tandoğan'daki ‘Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü’ adı altındaki alçak eylemin üzerinden 23 yıl geçti. YÖK Başkanı Kemal Gürüz önderliğinde, dönemin Ankara Üniversitesi eski Rektörü Nusret Aras, YÖK üyeleri ve üniversitelerin rektörlerinin da aralarında olduğu onlarca demokrasi düşmanı açtıkları pankartlarla darbe çağrısı yapmıştı.

Diğer yandan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, 25 Ekim 2003’te Ankara Tandoğan’da açılan “Ordu Göreve” pankartını hatırlatarak, vesayetçi anlayışa ve darbe çağrılarına tepki gösterdi. Arslan, söz konusu pankartı, milli iradeye yönelik vesayet girişimlerinin ve darbe çağrılarının sembollerinden biri olarak değerlendirdi.

YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz’ün öncülüğünde düzenlendiği belirtilen, “Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü” adıyla anılan organizasyona ve yürüyüşte açılan pankartlara dikkat çeken Arslan, o dönemdeki gelişmelerin demokrasi açısından taşıdığı öneme işaret etti.

“UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

25 Ekim 2003 tarihini hatırlatan Arslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aradan tam 23 yıl geçti... Henüz milli iradenin birinci yılında, Tandoğan’da ‘Ordu Göreve’ pankartlarıyla vesayet karanlığını hortlatmak isteyenleri, arkasındaki kirli kurguları ve FETÖ maşalarını unutmadık, unutturmayacağız!

Milletin sandıkta tecelli eden iradesine kumpas kuranlar, cuntacılıktan medet umup sokakları provoke edenler tarihin çöp sepetine gömüldü. Bu millet vesayete boyun eğmedi, darbecilere geçit vermedi, bundan sonra da asla geçit vermeyecek!”

Arslan’ın açıklaması, Türkiye’nin demokrasi tarihinde tartışmalara konu olan 2003 yılındaki yürüyüşü ve “Ordu Göreve” pankartını yeniden gündeme getirdi. Millet iradesinin sandıkta tecelli ettiğini vurgulayan Arslan, vesayetçi girişimlere karşı demokratik iradenin korunması gerektiği mesajını verdi.