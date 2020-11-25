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Gündem 23 yaşındaki genç kazada öldü
Gündem

23 yaşındaki genç kazada öldü

Kütahya'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinde öldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 05:24:00 -
23 yaşındaki genç kazada öldü

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sağır'ın (23) kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağır'ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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