23 yaş küçük eski eşi Özcan Deniz'i tokatladı

Geçtiğimiz haftalarda Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in okula gitmediğini öğrendi ve eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti. Eski eşini karşısında gören Aktan'ın, Özcan Deniz’e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddia edilmişti. Olay görüntüler ortaya çıktı. Bugün görülen velayet davasında olay görüntüler de gündeme geldi.

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz, adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.

Duruşmada, Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi. Mahkemede Feyza Aktan'ın tokat attığı görüntüler de konuşuldu.

Duruşma çıkışı tokatla ilgili hiçbir şey konuşmayan Özcan Deniz, "Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı." diyerek bir açıklama yapmadı.