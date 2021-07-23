23 Temmuz korona vaka tablosu | Bugün kaç vaka var kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
23 Temmuz güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında son iki haftadır vaka sayıları artmaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar güncel vaka sayılarını daha yakından araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var? 23 Temmuz güncel vaka sayısı
Koronavirüs salgınında tam kapanmanın ardından düşüşe geçen vaka sayıları son iki haftada yükselmeye başladı. Milyonlar güncel vaka sayılarını araştırmaya başladı. Peki, 23 Temmuz’da kaç vaka var?
23 Temmuz korona vaka tablosu | Bugün kaç vaka var kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir” ifadelerini kullandı.