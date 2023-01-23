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İSLAM 23 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-23 07:55:00 -
23 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذٖينَ صَبَرُوا ابْتِغَٓاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُ۫نَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِۙ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Ve onlar rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak   verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir.

 İşte dünya hayatının güzel sonu (cennet) sadece onlarındır."

(Râ'd Suresi, 22)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah’ın rızâsını kazanmak için uğrunda karşılaştıkları her türlü sıkıntılara sabrederler; namazlarını vaktinde dosdoğru kılarlar; Allah’ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerden gizli açık Allah yolunda harcarlar; kötülüğü iyilikle savarlar yani haksızlığa karşı adaletle, yalancılığa karşı doğrulukla, rezilliğe karşı da erdemle mücadele ederler. İşte dünya yurdunun güzel sonu yani cennetler bunlarındır. Bu güzel sonun ne olduğu bundan sonraki (23-24.) âyetlerde açıklanmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 284-285

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

اللّهم بارِكْ لنا في رجبٍ وشعبانَ وبلِّغْنا رمضانَ

“Allah’ım, Recep ve Şâban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır!”

Kaynak: Taberânî, Müsned, 259

 

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