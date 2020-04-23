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Aktüel

23 Nisan’ı balonlarla kutladılar

Sinop’ta faaliyet gösteren, Güç Birliği Derneği 23 Nisan Şenlikleriyle hafızalarda yer etti.

2020-04-23 16:38:37 -
23 Nisan’ı balonlarla kutladılar

Sinop’ta faaliyet gösteren, Güç Birliği Derneği 23 Nisan Şenlikleriyle hafızalarda yer etti.


Sinop Güç Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri 23 Nisan Şenlikleri kapsamında, Sinop’ta bayrak temalı balonlar dağıtarak vatandaşlardan balkonlarına asmalarını istedi.


Sinop Güç Birliği Derneğinde yapılan açıklamada, “Bugün binlerce çocuğa ulaşabiliyoruz. Ancak bu yıl kovid-19 salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Şenliğimizi dışarıda kutlayamayacaktık. Biz de paydaşlarımızla birlikte teknolojiden yararlanarak farklı bir program geliştirdik. Şenliği radyo ve sosyal medya platformlarına taşıdık. Bayram öncesinde Belediyemizin de katkılarıyla tüm şehre bayrak temalı balonlarımızı dağıttık. Bu balonları 23 Nisan sabahı evlerin balkon ve camlarına asmalarını istedik" ifadelerine yer verildi.

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