23 Nisan'da moral desteği Depremzede çocuklara bedava döner dağıttı

Giriş Tarihi:

Hassa ilçesinde 2 şubesi bulunan bir dönerci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede çocukları unutmadı. Esnaf, Son dönemlerde yaşanan silahlı saldırı olayları ve deprem sonrası zorlu süreç geçiren çocuklara 2 şubesinde yüzlerce döneri ücretsiz dağıttı.

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara moral vermek isteyen bir esnaf, yüzlerce ücretsiz döner dağıttı. Çocuklar, ücretsiz dönere yoğun ilgi gösterdi.

Hassa ilçesinde 2 şubesi bulunan bir dönerci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede çocukları unutmadı. Esnaf, Son dönemlerde yaşanan silahlı saldırı olayları ve deprem sonrası zorlu süreç geçiren çocuklara 2 şubesinde yüzlerce döneri ücretsiz dağıttı. Birkaç gün öncesinden çocuklara duyurulan etkinliğe 23 Nisam kutlamaları sonrası çocuklar akın etti. Dağıtım esnasında yaşanan yoğunluk görüntülenirken, çocuklar mutlu olduklarını dile getirdiler.

Esnaf Mustafa Tufan, çocukların ücretsiz döner dağıtımına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek "Depremde ve son dönemde yaşanan olaylarda çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Çocuklarımıza moral ve motivasyon olsun diye 2 şubemizde böyle bir etkinlik yaptık. Duyarlı olmamız lazım. Halkımızı, esnafımızı bu tür etkinliklere davet ediyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz ve hepsini döner yemeye davet ediyoruz.

