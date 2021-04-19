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Yaşam 23 Nisan’da bankalar açık mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?
Yaşam

23 Nisan’da bankalar açık mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan’da bankacılık işlemi yapılır mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle pek çok kişi bankaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Cuma günü bankalar açık olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:52:00 -
23 Nisan’da bankalar açık mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Bayram öncesinde pek çok kişi bankaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Cuma günü banka şubeleri açık mı?

23 Nisan’da bankalar açık mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil. Bu sebeple banka şubeleri, PTT, poliklinikler, noterler Cuma günü hizmet vermeyecek.

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