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Aktüel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sade bir tören düzenlendi.

2020-04-23 18:29:36 -
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sade bir tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Sosyal mesafenin korunarak gerçekleştirildiği tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi.

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