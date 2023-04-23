23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

HABER MERKEZİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Azerbaycan, Kırgızistan, İsviçre, Tayland, Çin gibi ülkelerde çocuk bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çeşitli ülkelerdeki Türk diplomatik temsilcilikler ve kurumları, kentlerinde 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu yıl 45’incisi düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Şenliği de 24 ülkeden yüzlerce çocuğu depremzede akranıyla buluşturacak. Şenliğin bu yılki teması, yaşanan deprem felaketi sebebiyle “Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek” olarak belirlendi. Yüzlerce çocuk hem depremzede akranlarına destek olacak hem de 23 Nisan kutlamalarına katılacak. Başakşehir Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek kutlama programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.