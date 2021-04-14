Özellikle kamu çalışanları tarafından merak edilen resmi tatil günleri, her yıl belli zamanlarda sık sık araştırılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihine az bir zaman kala vatandaşlar, bu tarihte resmi tatilin olup olmadığını araştırmaya başladı.

23 Nisan resmi tatil mi?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan günü resmi tatil günü olarak bilinir. Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 23 Nisan günü resmi tatildir. 2021 yılı içerisinde 23 Nisan tarihi Cuma gününe denk geliyor.

22 Nisan tatil mi?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihinin resmi tatil olduğunu öğrenen vatandaşlar, 22 Nisan Perşembe gününün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Birçok vatandaş 22 Nisan tarihinin yarım gün olup olmadığını merak ediyor. 22 Nisan günü tatil olmamaktadır. 22 Nisan tarihindekamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.