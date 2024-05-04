23 Nisan kutlamalarındaki o rezil uygulamalar gündemden düşmüyor! O isim, “Niyetleri bu olabilir” diyerek önemli bir uyarı yaptı

Yüksel Aytuğ, 23 Nisan gösterilerinde sergilenen birtakım saçmalıkları köşesine taşıdı. “Bu yıl 23 Nisan kutlamalarındaki bazı rezil uygulamalar benim gibi pek çok insanı isyan ettirdi” ifadelerini kullanan Aytuğ, “Bu olan biteni ihmal, sorumsuzluk ya da basiret bağlanması ile izah etmek fazla iyimserlik olur. Zira birileri toplumun temeline ‘ahlaki erozyon bombası’ yerleştirmek niyetinde olabilir” dedi. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Bu yıl 23 Nisan kutlamalarındaki bazı rezil uygulamalar benim gibi pek çok insanı isyan ettirdi.

Bir okulda küçücük bir kızı Dilan Polat gibi giydirip "Enerji" şarkısı eşliğinde oynattılar. Sonra da polis kıyafeti giymiş iki çocuk onu tutuklayarak (!) götürdü.

Bir başka okulun 23 Nisan gösterisinde ise erkek çocuklara etek giydirip peçe taktırarak dansöz gibi oynattılar. Her ikisi için de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ama belli ki bu iş giderek çığırından çıkacak ve soruşturmalarla, cezalarla çözülemeyecek bir hal alacak.

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Bu olan biteni ihmal, sorumsuzluk ya da basiret bağlanması ile izah etmek fazla iyimserlik olur. Zira birileri toplumun temeline "ahlaki erozyon bombası" yerleştirmek niyetinde olabilir. Bunun uygulama alanı olarak okulları seçmelerine mutlaka mani olmak zorundayız. 23 Nisan törenleri belli esaslara bağlansa, tören içerikleri haftalar öncesinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilse iyi olmaz mı? Bir de törenlerden sorumlu müdür ve öğretmenlere "23 Nisan törenlerinin anlamının magazin gündemini kovalayan şovlar yapmak olmadığı, esas amacın Atatürk ilke ve inkılaplarına sadakatle bağlı yeni nesillere bilinç kazandırmak olduğu" iyice bir anlatılmalı.

Bu arada velilere de sorumluluk düşüyor tabii. İnsan günlerdir evde Dilan Polat gibi şarkı söylemek için prova yapan kızına "Sen ne yapıyorsun evladım?" diye sormaz mı? Ya da evde etek giyip ayna karşısında kıvırmaya çalışan oğlunun amacını merak etmez mi?”