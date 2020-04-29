  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

23 Nisan heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor.

2020-04-29 15:28:55 -
23 Nisan heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan “23 Nisan’ın 100. Yılında 100 bin Çocuğa Hediye Kutusu” sloganıyla dağıtımı sürdürülen hediye kutuları Beylikdüzü’ndeki çocuklara da ulaştı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri gölgesinde yaşanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.yılı heyecanı Beylikdüzü’nde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ve “23 Nisan’ın 100. Yılında 100 bin Çocuğa Hediye Kutusu” sloganıyla dağıtımı sürdürülen hediye kutuları Beylikdüzü’ndeki çocuklara da ulaştı. Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından ilçede yaşayan 05-15 yaş aralığındaki tüm çocuklara dağıtılan kutularda, hikâye kitabından eğitici oyunlara ve atıştırmalıklara kadar birçok sürpriz bulunuyor.



“Çocukların sevinci bize dertlerimizi unutturuyor”


İBB’nin paylaştığı hediye setlerinde üst yaş grubu çocuklar için okuma kitabı, daha küçükler içinse İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın içeriğini hazırladığı çocuk dergisi, boya kalemleri, atıştırmalıklar ve zekâ oyunları bulunuyor. 23 Nisan temasının işlenerek günün anlam ve öneminin çocuklara anlatıldığı hediye setleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu zorlu günlerde çocukların sevinci bize tüm dertlerimizi ve yorgunluğumuzu unutturdu” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı