23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bilindiği gibi resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sene 23 Nisan, cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatiller ve hafta sonlarında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar hizmet vermiyor. Peki, 23 Nisan’da kargolar çalışacak mı?

23 Nisan bugün kargo gelir mi? 20 Nisan kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde bazı kargo firmaları çalışırken bazıları personeline izin veriyor. 23 Nisan 2022’ye ilişkin olarak Yurtiçi Kargo bir açıklama yayımladı. Firmadan yapılan açıklamada, “23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

Diğer kargo firmalarından ise bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple 23 Nisan Cumartesi günü pek çok kargo şirketinin hizmetini sürdürmesi bekleniyor.