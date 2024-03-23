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İSLAM 23 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-03-23 05:55:00 - 2024-03-23 06:10:09
23 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (23 Mart 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(13) يُنَبَّـؤُاالْاِنْسَانُيَوْمَئِذٍبِمَاقَدَّمَوَاَخَّرَؕ 

(14) بَلِالْاِنْسَانُعَلٰىنَفْسِهٖبَصٖيرَةٌۙ 

(15) وَلَوْاَلْقٰىمَعَاذٖيرَهُؕ 

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(13) O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir.

(14-15) Artık insan, mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır.

(Kıyame Suresi, 13-14-15)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


TEFSİRİ:

Yüce Allah Hz. Peygamber’in şahsında insanlığa hitap ederek kıyamet koptuğu gün artık Allah’ın huzurundan başka kaçıp sığınılacak, varıp durulacak bir yerin bulunmadığını haber vermektedir. O gün herkes Allah’ın huzurunda toplanacak ve dünyada yapıp ettikleri ve yapması gerektiği halde yapmadıkları iyi ve kötü ne varsa hepsi ona haber verilecektir.

Bununla birlikte insan görünüşte cezadan kurtulmak için çeşitli mazeretler ileri sürse de 15. âyetin bildirdiğine göre, gerçekte kendisi hakkında yine kendisi tanıklık edecek, gerçeği gizlemesi mümkün olmayacaktır. İsrâ sûresinin 14. âyetinde de bazı müfessirler, insanın kendisi hakkında tanıklık etmesini, organlarının şahitlik yapması (bk. Nûr 24/24; Yâsîn 36/65) olarak açıklamışlardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 507
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

 

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