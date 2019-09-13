23 Eylül'de başlıyor! TOKİ'den ikinci indirim kampanyası

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Başkanlık tarafından konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bulut, konut sektörünün öncüsü ve sosyal devletin yansıması bir kurum olarak ekonomideki gelişmelere katkı sağlamak ve vatandaşların taleplerine cevap vermek için geri ödemeleri devam eden gayrimenkullere yönelik indirim kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirten Bulut, vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini, bu kampanyada da indirim oranın yüzde 22 olduğunu dile getirdi.

Kampanyada esnek ödeme kolaylığı

Bulut, indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 23 Eylül-18 Ekim'de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, "Kampanyadan yararlanıp tapularını hemen almak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." dedi.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı uyguladıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum."

Bulut, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Aracı bankalardan konut kredisi kullanılabilecek

Kampanyadan satışları 2018'in Haziran ayının 30. gününe kadar vadeli olarak idareden konut ve iş yeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2018'den önce başlamış konut ve iş yerleri alıcılarının yararlanabileceğini belirten Bulut, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediğini söyledi.

TOKİ Başkanı Bulut, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini dile getirdi.