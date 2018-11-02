23 bin 120 paket kaçak sigara yakalandı

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların İran İslam Cumhuriyetinden temin ettikleri kaçak sigaraları sınır hattından getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. İran sınır hattında müşterek yapılan pusu faaliyeti sonucunda 16 çuval içerisinde 20 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umuttepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 740 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ev sahibi şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.