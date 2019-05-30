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22.Dönem Ak Parti Milletvekili Recep Garip: Siyasi iktidarlar gelip geçicidir bize kalıcı olan lazım

Edebiyat ve kültür faaliyetleriyle adından söz ettiren 22. Dönem Ak Parti Milletvekili Recep Garip, siyasi iktidarların konjonktürel olduğunu belirterek, kültürel birikime yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:55

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr Ankara bürosunu ziyaret eden 22. Dönem Ak Parti Milletvekili Recep Garip, toplumsal etkinlik açısından siyasi iktidardan çok kültürel iktidarın hedeflenmesi gerektiğine işaret etti. Recep Garip, “Asıl itibariyle insanın yaratılışından beri kendinde olan Allah’a kulluk bilinci eğitim ve kültürden kaynaklıdır.” dedi.

Kültür güçlü olursa medeniyet güçlü olur

22. Dönem Ak Parti Milletvekili Recep Garip, eğitim ve kültüre dair şunları söyledi:

“Eğitim ve kültür seviyemizdeki hareketlilik ne kadar güçlü olursa Dünya’ya hizmet o kadar güçlü olur ve medeniyeti inşa edebiliriz. Siyasi iktidarlar gelip geçicidir, siyasi kimlikler kaybolabilir ama bir sanatçının, bir edebiyatçının ürettiği bir eserinin, veya bir müzisyenin yüzyıllar önce seslendirdiği bestenin unutulması mümkün değil. Onun için kalıcı olana özen göstermek, kalıcı olanda istikrarla yola devam etmek asıl eylemdir. Bu eylem üzerinde düşüncelerimizi daha da derinleştirerek Türk-İslam Dünyasındaki İttihad-ı İslam düşüncemizi arttırmak için gece gündüz karanlıkları bertaraf etmek için gayret ediyoruz."

Kur’an ve sünnet merkezli bir ahlak gerek

Ekonomik çöküşlerin, dalgalanmaların, siyasi krizlerin, darbelerin ve buna benzer hadiselerin geçmişte olduğu kadar gelecekte de olacağına işaret eden 22. Dönem Ak Parti Milletvekili Recep Garip, sözlerini şöyle tamamladı:

Gönül arzu ediyor ki, bunlar olmasın. Düşünce hayata hükmetsin, kültür sanat hareketliliğimiz her geçen gün insanların ruhlarını, gönüllerini, ahlaklarını, davranışlarını birbirlerine daha çok yaklaştırsın. Birbirlerine bakarken ve dokunurken ahlaki anlayışımızda, inancımızdan, imanımızdan Kur’an ve sünnet merkezli ulaşmaya devam etsin. Umuyorum ki bunu keşfedeceğiz, yine umuyorum ki bu keşifte geç kalmış olmayız.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:55
  1. Ankara
  2. 22. Dönem Ak Parti Milletvekili Recep Garip
  3. Türk-İslam
  4. www.yeniakit.com.tr

YORUM YAZ

  • MaaleseffMaaleseff1 sa önce
    Akp nin en zayıf yanının başında kültür geliyor..kültür deyince bina ve şov lar anlaşıldı...unutmamak gerek ayak takımlarının yiktigi medeniyetler vardır ancak ayak takımlarının kurdugikuracagi medeniyet hic olmamistir maalesef ...
  • KamilKamil1 sa önce
    Huhaaa ne demis o demis bu demis ver mehteriiiii emekli ikramiyesi zammi noldu huhhaaa

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