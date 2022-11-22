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Aktüel 227 Afgan sınır dışı edildi, 363’ü yola çıktı
Aktüel

227 Afgan sınır dışı edildi, 363’ü yola çıktı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kesintisiz sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 09:29:00 -
227 Afgan sınır dışı edildi, 363’ü yola çıktı

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, dün otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi. Burada pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

1 Ocak 2022'den itibaren Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 4 bin 688 Afganistan, 2 bin 196 Pakistan ve 788'i de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 7 bin 672 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Ayrıca işlemleri tamamlanan 363 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin de bugün 2 seferle daha Erzurum Havalimanı'ndan sınır dışı edileceği öğrenildi.

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