225 sürekli işçi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Bu kapsamda Ağrı’da 15, Ankara’da 20, Antalya’da 10, Aydın’da 10, Balıkesir’de 12, Bursa’da 10, Çanakkale’de 10, Çankırı’da 30, Erzurum’da 15, Iğdır’da 15, İstanbul’da 30, Kocaeli’de 12, Kütahya’da 18 ve Niğde’de 18 olmak üzere toplam 225 personel alınacak.

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