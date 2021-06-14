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Ekonomi 225 sürekli işçi alınacak
Ekonomi

225 sürekli işçi alınacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 225 sürekli işçi kadrosuna kura ve sözlü sınav ile temizlik görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:03:00 -
225 sürekli işçi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Bu kapsamda Ağrı’da 15, Ankara’da 20, Antalya’da 10, Aydın’da 10, Balıkesir’de 12, Bursa’da 10, Çanakkale’de 10, Çankırı’da 30, Erzurum’da 15, Iğdır’da 15, İstanbul’da 30, Kocaeli’de 12, Kütahya’da 18 ve Niğde’de 18 olmak üzere toplam 225 personel alınacak.

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