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222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

Yılın 11 ayı itibarıyla ihracatını 15,7 milyar dolara taşıyan makine sektöründe, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 ihracat artışı gerçekleştirildi- MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu:- "Serbest bölgeler dahil 222 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün yurt dışındaki başarısını, artan yerli makine kullanımıyla birlikte yurt içinde de kalıcı kılmayı amaçlıyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:31
222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

İSTANBUL (AA) - Yılın 11 ayı itibarıyla ihracatını 15,7 milyar dolara taşıyan makine sektöründe, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 ihracat artışı gerçekleştirildi.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10’undan fazlasını gerçekleştiren makine sektörünün, yılın ilk 11 ayı sonunda ihracata katkısı 15,7 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin makinecileri, sektör ihracatının yüzde 16,8 arttığı bu dönemde, ihraç edilen makinelerin kilogram başına ortalama değerini 6,1 dolara taşıdı. Türk makinelerinin kilogram başına ortalama değeri, sektörün birinci pazarı olan Almanya’da 8,7 doları geçti. Yılın ilk 11 ayında inşaat ve madencilik makinelerindeki yüzde 33,2'lik, tarım ve ormancılık makinelerinde yüzde 26,2’lik artış dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün Türkiye ekonomisinde, dış ticaret açığının daha da azalması yönünde önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Makine ihracatında sağladığımız istikrarlı ve hızlı artış, ürünlerimizde teknolojik ilerleme sağladığımızın önemli bir göstergesidir. Yaptığımız çalışmalarla ihracatın ithalatı karşılama oranını daha da artırmak, cari fazlaya daha çok katkı vermek istiyoruz.

Ancak makine dış ticaretinde hiç hak etmediğimiz 10 milyar dolarlık açığı kapatmak, sadece ihracatçımızın değil her kesimden üreticinin önceliği olmalı. Serbest bölgeler dahil 222 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün yurt dışındaki başarısını, artan yerli makine kullanımıyla birlikte yurt içinde de kalıcı kılmayı amaçlıyoruz. Yurt içindeki ileri teknolojili makine talebine yanıt verebilecek güçteyiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2017 yılında 28 milyar dolar makine ithalatı gerçekleştirmesinin, ekonomiye büyük bir ağırlık getirdiğini kaydeden Karavelioğlu, şunları ifade etti:

"Yıllık bazda bakıldığında, büro makinelerinden 2,6 milyar dolar, motorlardan 2,5 milyar dolar, pompa ve kompresörlerden 1,3 milyar dolar cari açık veriyoruz. Aynı şekilde iş makinelerinden 1,1 milyar dolar, takım tezgahları ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinden de 1’er milyar dolar açık oluşuyor. Oysa biz bu alt sektörlerin tamamında, çok nitelikli ürünler üretebiliyoruz. Devletin yerli üretimi kararlı biçimde desteklemesiyle kapanmaya başlayan makas açısından, yatırım teşviklerinin doğru konumlandırılması çok önemli. İthal marka düşkünlüğü olan sanayicilerimizin, bütün dünyanın takdirini kazanmış kendi makinalarımızı kullanmaya başlaması ile kaynaklar dışarıya değil yerli teknolojiye akacaktır. Söz aldığımız her platformda bu mesajı vermeye büyük gayret gösteriyoruz.”

- Uluslararası fuarlar alt sektörlerin gücünü gösteriyor

Karavelioğlu, Türk makinelerinin bilinirliğini arttırmak üzere uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, ihracat artışında kalite kadar önemli bir unsurun da etkin pazarlama ve tanıtım olduğunu bildirdi.

Bu amaçla sektörün en büyük fuarlarında Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Karavelioğlu, "Türk makine sanayisinin güçlü sesi olmaya devam ediyoruz. Kasım ayında kendi alanlarının en büyük etkinliği olan üç fuara katıldık. Bolonya’da tarım makinelerimizi sergilediğimiz EIMA fuarında ve inşaat makineleri sektörünün en önemli buluşma noktası BAUMA China’da kapsamlı çalışmalar yürüttük. Aynı tarihlerde Vietnam’da düzenlenen VTG fuarında da tekstil makineleri sektörümüzü tanıttık. Uluslararası ölçekteki çalışmalarımızla tüm alt sektörlerimizin rekabet gücünü yansıttığımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, yılın ilk 11 ayında sektör genelinde en fazla ihraç edilen makine mal grupları klimalar, soğutma makineleri, motorlar ve aksamları alt sektörlerinde ihracat 2 milyar doları aştı.

Bu sektörleri 1 milyar doları aşan ihracatlarıyla, yıkama ve kurutma makineleri ve inşaat ve madencilik makineleri takip etti. Ülkeler bazında en dikkat çekici artışlar, yüzde 61,1 ile Hollanda ve yüzde 55,6 ile Özbekistan’da oldu.

Kasım ayı sonu itibarıyla ihracatın ilk sıralarında yer alan ABD’ye yüzde 25 ve İngiltere’ye yüzde 22,2’lik ihracat artışı gerçekleştirildi. İtalya, Fransa ve Romanya’ya ihracat artışı yüzde 20’yi aştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:31
  1. MAİB

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