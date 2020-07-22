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İSLAM

22.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-07-22 06:33:00 -
22.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰيهُمْۜ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Yoksa onlar bizim, gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar!

  Hayır! Doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar."

 (Zuhruf Suresi - 80)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Pazara mal getiren rızıklandırılmış; ihtikar (stok ve karaborsa) yapan lânetlenmiştir."

 (İbn-i Mâce, Ticaret, 6).

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