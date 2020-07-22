22.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰيهُمْۜ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Yoksa onlar bizim, gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar!
Hayır! Doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar."
(Zuhruf Suresi - 80) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Pazara mal getiren rızıklandırılmış; ihtikar (stok ve karaborsa) yapan lânetlenmiştir."
(İbn-i Mâce, Ticaret, 6).