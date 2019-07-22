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22.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:09
22.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَات۪يۚ 

"İnsan, 'Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!' der."

(Fecr Suresi, âyet:24          Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAHRASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet el-Kûrsî’yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.

 Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında     emniyet verir." 

(Beyhaki, Şuabu'l)
 
 
 
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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:09
  1. 22.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. ahiret hayatı
  3. fecr 24
  4. Ayetel Kürsi

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