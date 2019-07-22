22.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:09
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَات۪يۚ
"İnsan, 'Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!' der."
(Fecr Suresi, âyet:24 Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAHRASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet el-Kûrsî’yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.
Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında emniyet verir."
(Beyhaki, Şuabu'l)
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