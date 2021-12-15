22:00'dan sonra uygulanan içki satış yasağına AYM engeli! Oy birliği ile karar verdiler

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, 14 Ocak 2018 günü, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tekel bayiinde, yasak olmasına karşın saat 22:00'dan sonra "alkollü içki satışı" yapıldığı ihbarını aldı. Emniyet güçleri ihbardan sonra ilgili tekel bayiini takibe etti.

Emniyet güçleri alkol satışı yapıldığını tespit etti

Gelen ihbardan iki gün sonra tutulan polis tutanağına göre; saat 22:55 sıralarında büfeden bir kişi çıktı. Montu kabarık olduğu için durdurulan H.Ö. adlı vatandaşın satış yasağı saatinde olmasına rağmen alkollü içki aldığı belirlendi. Polis, tutanak tutarak büfeye gitti. Büfe sahibi, tutanağı, yasak saatlerinde içki satmadığına dair not düşerek imzaladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı’na gönderilen tutanaktan sonra, büfeye 42 bin 76 lira idari para cezası kesildi.

Tekel bayii işletmecisi, cezaya itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme itirazı reddetti. Büfe sahibi bu sefer AYM'ye başvuru yaptı.

AYM, polis tutanağını yetersiz buldu!

Tekel bayii işletmecisinin bireysel başvurusunu karara bağlayan AYM, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel mahkemenin büfe sahibinin iddialarını yeteri kadar değerlendirmeye aldığına dair bir işaret tespit edilmemiştir. İdare tarafından tanzim edilen belgelerin içeriğinin gerçekliği karinesinin yargılamanın sonucu yönünden belirleyici olması, bireyi devlete karşı dezavantajlı bir duruma sokar. Silahların eşitliği ilkesini zedeleyebileceği gibi, suç isnadıyla ilgili yargılama söz konusu olduğunda masumiyet karinesini de ihlal edebilir.

'Silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna' ve 'Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verilmiştir."