Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyona ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, “Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı” ifadeleri kullanıldı.



Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor



Öte yandan; Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim’de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor. Terter ilinin Talış köyü 1994’te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.