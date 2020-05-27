22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızdan acı haber
Koronavirüs nedeniyle KKTC'de kalan ve arkadaşları ile gittiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.
KKTC’nin Girne kenti Alagadi-3 mevkiiye denize yüzmeye giden KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Gözde Nur Binbir (22) dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları iki gencin dalgalar arasında kaybolması üzerine hemen Sahil Güvenlik’e haber verdi.
Gözde can verdi arkadaşı kayıp
Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur’un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Olay genç kızın memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.