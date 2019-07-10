22 yaşındaki kuzenini tabancayla öldürdü Gaziantep'te bir kişi tartıştığı 22 yaşındaki kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı teyzesinin oğlunu tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan G.D. ile kuzeni Abdülkadir Sedef (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D, yanındaki tabancayla teyzesinin oğlu Sedef'e ateş etti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Ağır yaralanan Abdülkadir Sedef, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan G.D, polis ekiplerince yakalandı. Sedef'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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