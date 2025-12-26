22 yaşındaki genç 9 kalem pil yuttu!

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde konsülte edilen 22 yaşındaki bir hasta yuttuğu 9 adet kalem pil ve 3 adet jilet yapılan operasyonla çıkarıldı.

Daha önce benzer bir nedenle başka bir şehirde ameliyat edilen hastanın, bu kez acil olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kabul edildiği belirtildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan, hastanın vakit kaybedilmeden endoskopi ünitesine alındığını belirterek şunları söyledi:

"Midede bulunan 9 adet kalem pili endoskopik yöntemle tek tek çıkardık. Pillerin mide içinde kalması durumunda kimyasal yanık, kanama ve mide delinmesi gibi ciddi riskler söz konusudur. Pil sayısının fazla olması bu riskleri daha da artırmaktadır. Jiletler mideyi geçtikten sonra bağırsakta sabitlenmemişse ve hastada ağrı, kanama ya da tıkanıklık bulguları yoksa, kontrollü şekilde doğal yoldan atılması tercih edilebilir. Bu karar hastanın anlık durumu ve görüntüleme bulgularına göre verildi."

Hastanın yakın takibe alındığı ve sürecin titizlikle izlendiği bildirildi.

