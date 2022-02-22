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Yaşam 22 Şubat sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri güncel
Yaşam

22 Şubat sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri güncel

Esenyurt sular kaçta gelecek 22 Şubat | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçe ve mahallelerde yaşayanlar ise "Sular ne zaman gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Büyükçekmece sular saat kaçta gelece? Güngören Pendik sular ne zaman gelir 22.02.2022

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:44:00 -
22 Şubat sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri güncel

İstanbul’da bazı ilçelerde yeni gün su kesintileriyle başladı. Yeni günde su kesintisi yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 22 Şubat Salı sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri nereden nasıl öğrenilir?

22 Şubat sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri güncel

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Arıza Sebebi      :               200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.02.2022 09:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Yeşilkent Mah,Pınar Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.02.2022 06:39

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler      :              Haznedar Mah,Güven Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.02.2022 09:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Esenyalı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.02.2022 09:48

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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