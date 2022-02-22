22 Şubat sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri güncel
Esenyurt sular kaçta gelecek 22 Şubat | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçe ve mahallelerde yaşayanlar ise "Sular ne zaman gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Büyükçekmece sular saat kaçta gelece? Güngören Pendik sular ne zaman gelir 22.02.2022
İstanbul’da bazı ilçelerde yeni gün su kesintileriyle başladı. Yeni günde su kesintisi yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 22 Şubat Salı sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti saatleri nereden nasıl öğrenilir?
22 Şubat sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri güncel
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Pınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 06:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.