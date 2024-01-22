22 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(131) ذٰلِكَ اَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَافِلُونَ

(132) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُواؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(131) Bu da demektir ki, halkı habersizken, rabbin haksızlıkla ülkeleri helâk etmemektedir."

(132) Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir."



(En'âm Suresi, 131-132) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Bu âyetlerde Allah Teâlâ’nın adalet ve rahmeti vurgulanmıştır. O, hem ülke ve milletler hakkında, hem de tek tek insanlar hakkında adaletle muamele eder; bundan dolayı da peygamberler göndererek insanlığa lâyık inanç ve hayat düzeninin ne olduğunu bildirmeden, sapkınlığa düşmüş olan ülke ve milletleri, gerçeklerden habersizken çöküşe mâruz bırakmaz.



Ayrıca O, her bir ferdin derecesini yaptıklarına göre belirler. Çünkü Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Hiçbir şey O’nun ilminin dışında kalmadığı için insanları amellerine göre derecelendirmekte de hata etme ihtimali yoktur.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar (âdeta) cennet meyveleri içinde yürümüş olur.

Oturduğu zaman onu rahmet kaplar.

Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder.

Ziyareti akşam olursa sabaha kadar yetmiş bin melek onun için dua ve istiğfar eder.”



Kaynak: İbn Mâce, Cenâiz, 2)









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