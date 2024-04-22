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İSLAM 22 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 05:55:00 -
22 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (22 Nisan 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?"

(Mü'minun Suresi - 115)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

 

İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.
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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

"Ümmetimin en hayırlıları, görüldüklerinde Allah hatırlanan kimselerdir.
  En şerlileri ise, söz götürüp getiren, birbirini seven insanların arasını açan, suçsuz ve masumlara     sıkıntı vermeyi meslek edinen kimselerdir."

Kaynak: Müsned, IV/277

 

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