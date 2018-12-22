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22 milyar dolarlık ‘hizmet’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2018 yılının ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde etmiş bulunmaktayız” dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:01
22 milyar dolarlık ‘hizmet’

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla yürüttüğü “Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısı” ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de adını duyurduğunu ifade ederek, “Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizi değil, müteahhitlik hizmetlerimizi, yazılımlarımızı, dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ve kültürümüzü ihraç ediyoruz” dedi. 

“Hedefimiz 3 katına çıkarmak”

Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 1984 yılında dünyaya hizmet ihracatı ile açılırken 1 milyar dolar civarında hizmet ihracatı fazlası verdiğini, hizmet ihracatının yıllarca Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sunduğunu kaydetti. 

Ülkenin hizmet ihracatı fazlasının 2002 yılına gelindiğinde 7,9 milyar dolara ulaştığını belirten Pekcan, şöyle konuştu: 

Aradan geçen zamanda turizm ve ulaştırma alanındaki büyük başarılarla hizmet ihracatı fazlamız, 2017 yılında 2002 yılındakinin yaklaşık 3 katına çıkarak 20 milyar dolara ulaşmıştır. Şimdi hedefimiz, lider olacağımız yeni hizmet sektörlerinin de katkısıyla hizmet ihracatı fazlamızı bunun da 2, hatta 3 katına çıkarmaktır. Burada elde ettiğimiz döviz gelirleri, cari açıkla mücadelede de en güçlü araçlarımızdan birisi haline geliyor.

“İlk 10’a girebilecek potansiyel var”

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin 2017 yılında 43,7 milyar dolar ile dünyada en fazla hizmet ihracatı yapan 29. ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, “Türkiye, hizmet ihracatında kısa sürede önce ilk 20’ye, sonra da ilk 10’a rahatlıkla girebilecek potansiyeldedir. 2018 yılının ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde etmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu. 

Pekcan, 1980’li yılların Türkiye’nin mal ihracatında tekstil-konfeksiyonla, hizmet sektöründe ise turizmle dünya sahnesine çıktığı yıllar olduğunu, o dönemde Türkiye’nin, zamanın küresel anlamda doğru sektörlerini belirlediğini, doğru bir vizyonla ve kararlılıkla cesur hamleler yaptığını, ülkenin böylece tekstil ve turizmde dünyada ilk 10’a girdiğini hatırlattı. 

Söz konusu iki sektörün bugün küresel ölçekte liderliğe oynadığını vurgulayan Pekcan, şimdi ise küresel ekonominin kanununu yenilikçi teknolojilerin yazdığını söyledi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:01
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  6. hizmet ihracatı fazlası

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