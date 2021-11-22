22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve 22-28 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası

Hirik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle de son 2 yıldır tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemi sürecinde ilimiz genelinde gerek başarılı filyasyon çalışmaları yürüterek, gerekse sağlık kuruluşlarımızda hasta tedavilerini gerçekleştirerek fedakarca hizmet vermeyi sürdüren diş hekimlerimize teşekkür ederiz. Hastalıkların büyük bir kısmının ağız yoluyla bulaştığını göz önünde bulundurduğumuzda, ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bir başka ifadeyle ağız ve diş sağlığının korunması, aslında olası birçok hastalığın başlamadan bitmesi demektir.

Ağız ve diş sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde önemli roller üstlenen böylesi seçkin ve kutsal bir mesleğin mensupları Diş Hekimlerimizin, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nü ve yine aynı tarihe tekabül eden Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasını en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

22 kasım diş hekimleri günü nedir?

22 Kasım 1908, Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde ''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarih olduğu için bugün Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Dişçi Mektebi Eğitime ise 1909 tarihinde başlamıştı.

Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman?

Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır.