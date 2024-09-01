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Gündem 22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı!
Gündem

22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 01:44:00 -
22 ile sarı, 2 ile turuncu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek aralarında İstanbul'un da olduğu 22 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Ülke genelinde bir süredir yağışlı hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Aralarında İstanbul'un da olduğu 22 ilde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

22 İLE SARI KOD, 2 İLE TURUNCU KOD

Meteoroloji'nin verilerini paylaşan AFAD yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Kırklareli, Tekirdağ'a turuncu uyarıda bulunulmuştur. Sarı uyarıda bulunulan iller ise Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa şeklindedir.

2 İLDEN 57 İHBAR ALINDI

Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilimizden toplam 57 ihbar alınmıştır. Karabük ilimizde 5 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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