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Gündem 22 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

22 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:28:00 -
22 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mahrem askeri yapılanma içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Tunceli ve Van'da belirlenen 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerden 7'sinin muvazzaf asker, birinin polis memuru, 5'inin mahrem imam olduğu, örgüt evlerinde askeri okullara hazırlanmış 16 zanlı ile askerlik ve polislik mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de arananlar arasında bulunduğu öğrenildi.

Zanlılardan 30'unu gözaltına alan ekipler, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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