22 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı
Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.17 Eylül 2018 Pazartesi 09:51
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 astsubay olmak üzere 10 asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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