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Medya 22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi açılış töreni yapıldı
Medya

22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi açılış töreni yapıldı

Polis Akademisi ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle yürütülen savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen “22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi”nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:31:00 -
22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi açılış töreni yapıldı

 

YENİ AKİT  ANKARA

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nde yapılan söz konusu törene; Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, Polis Akademisi Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Aytaç Yaman, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İŞBİLİR, Akademimiz Emniyet Müdürleri ve kursiyerler katılım sağladı.

26 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak olan eğitimde habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar pek çok farklı alanlardaki konuları içeren “22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi” Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna’dan 24 kursiyerin katılımlarıyla başladı.

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