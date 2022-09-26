22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi açılış töreni yapıldı

YENİ AKİT ANKARA

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nde yapılan söz konusu törene; Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, Polis Akademisi Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Aytaç Yaman, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İŞBİLİR, Akademimiz Emniyet Müdürleri ve kursiyerler katılım sağladı.

26 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak olan eğitimde habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar pek çok farklı alanlardaki konuları içeren “22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi” Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna’dan 24 kursiyerin katılımlarıyla başladı.