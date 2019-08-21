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22 Baro Akit’e savaş açtı! Özgürlük düşmanı Baro’nlar

PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin savunuculuğunu yapıp, vatan haini sözde gazetecileri ‘basın özgürlüğü’ kılıfıyla destekleyen hukuk baronları, ümmetin haykıran sesi Akit’i susturmak için dava üstüne dava açıyor. Akit gazetesi, Akit TV ve Yeniakit.com.tr’nin yayınlarını durdurabilmek için son 3 yılda onlarca defa mahkemeye koşan hukuk baronları, yetkililerimizin uzun süreli hapis cezası almasını talep ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:23
22 Baro Akit’e savaş açtı! Özgürlük düşmanı Baro’nlar

Türkiye’de yargının işleyişini hızlandırmayıp, marjinal solun ideoloji bataklığına dönüşen barolar her fırsatta Akit’i susturmak için sıraya giriyor. En küçük eleştirel haberimizde dahi Akit’in idarecileri, yazarları, muhabirleri hakkında sürekli mahkemelere koşan Ankara ve İzmir başta olmak üzere 22 Baro, basın hürriyetini ayaklar altına alıyor.

Akit’in kalemini kırmaya çalışıyorlar

FETÖ, PKK, DHKP-C gibi kanlı terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan sözde gazetecileri basın özgürlüğü kılıfıyla destekleyen hukuk baronları, milletin sesi olan Akit’e savaş açtı. Vatan-millet düşmanları için tanıdıkları hakları Akit’ten esirgeyen baronlar, yayınlarımızı durdurabilmek için son 3 yılda onlarca defa mahkemeye koştular. Ümmetin haykıran sesi Akit gazetesi, Akit TV ve Yeniakit.com.tr’yi susturmak isteyen hukuk baronları, haberlerimize karşı sadece tekzip yollamakla yetinmeyerek yetkililerimizin uzun süreli hapis cezası alarak zindanlara atılmasını talep ediyor. Akit’in kalemini kırabilmek için sürekli mahkemelere başvuran İzmir Barosu, son olarak Akit’te yayınlanan bir haber dolayısıyla Yazı İşleri Müdürümüz ve Yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 4,5 yıl hapis cezası talebi ile yargılanmasını sağlamıştı.

22 baro, en küçük eleştirel haberimizde dahi talimat almışçasına Akit’i susturmak için suç duyurularında bulundu. Hem mahkeme kayıtlarına, hem de tarihin utanç sayfalarına yazılan dava dosyalarında “davacı” olarak listelenen barolar, İzmir’den Ankara’ya, Bartın’dan Sakarya’ya, Gaziantep’ten Muğla’ya uzanan geniş yelpazede Akit’i susturmak için birleşmiş durumdalar.

Akit’i linç sırasına girdiler

Akit’i boğabilmek adına yargıyı silah olarak kullanan hukuk baronları, 2017/57976 soruşturma no’lu dosyada şöyle sıralandı: Afyonkarahisar Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bursa Barosu, Giresun Barosu, Kütahya Barosu, Muğla Barosu.

5816 sayılı M.Kemal’i koruma kanunun arkasına saklanarak Akit’e linç kampanyası başlatan ve suç duyuruları ile Akit’i köşeye sıkıştırma çabasına giren barolar, 2016/500 Esas no’lu dosyada şöyle listelendi: Muğla Barosu, Mersin Barosu, Sakarya Barosu, Denizli Barosu, Hatay Barosu, İzmir Barosu, Aydın Barosu, Gaziantep Barosu, Bartın Barosu, Kocaeli Barosu, Çanakkale Barosu, Burdur Barosu, Ordu Barosu, Çorum Barosu, Adana Barosu, Antalya Barosu, Ankara Barosu, Giresun Barosu.

Akit yazdı, Barolar mahkemeye koştu

2016/8017 Soruşturma no’lu dosyada İzmir Barosu, müşteki olarak yer aldı ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yargılanarak tutuklanmasını istedi. İzmir Barosu, 2019/11596 Soruşturma No’lu dosyada ise Akit’in LGBT aleyhindeki haberinden rahatsız olarak mahkemeye koştu. Aydın Barosu, 2018/315 Soruşturma sayılı dosyada Akit’in susturulmasını istedi. Kocaeli Barosu, gazetemizdeki “Yuva yıkmak 1 milyarlık rant kapısı” haberini üzerine alınarak 2019/23983 Soruşturma no’lu dosyada Akit’ten şikayetçi oldu. LGBT’li cinsi sapkınlara eğitim semineri veren Ankara Barosu, konuyu gündeme taşımamız üzerine 2019/14244 Soruşturma sayılı dosya ile Akit’i mahkemeye verdi. Aynı Ankara Barosu, gazetemizdeki, “Başörtülü üyeleri reddet, lezbiyenlere merkez kur!” yazısını da yargıya şikayet etti.

Basın özgürlüğünü çiğneyen 22 baron

Son 3 yılda Akit’i susturmak için tüm vazifelerini bırakıp mahkemelere koşan hukuk baronları şöyle sıralandı: Adana Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, İzmir Barosu, Ordu Barosu, Kocaeli Barosu, Kütahya Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Sakarya Barosu, Hatay Barosu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:23
  1. Akit
  2. FETÖ
  3. PKK
  4. DHKP-C
  5. Akit TV
  6. Akit gazetesi
  7. Yeniakit.com.tr
  8. Yazı İşleri Müdürümüz ve Yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu
  9. İzmir Barosu
  10. Afyonkarahisar Barosu
  11. Aydın Barosu
  12. Balıkesir Barosu
  13. Bursa Barosu
  14. Giresun Barosu
  15. Kütahya Barosu
  16. Muğla Barosu
  17. 5816 sayılı M.Kemal’i koruma kanunu
  18. Mersin Barosu
  19. Sakarya Barosu
  20. Denizli Barosu
  21. Hatay Barosu
  22. Gaziantep Barosu
  23. Bartın Barosu
  24. Kocaeli Barosu
  25. Çanakkale Barosu
  26. Burdur Barosu
  27. Ordu Barosu
  28. Çorum Barosu
  29. Adana Barosu
  30. Antalya Barosu
  31. Ankara Barosu
  32. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  33. LGBT

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