Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı salgının ilk gününden itibaren güncel verileri her akşam yayımlıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

22 Ağustos korona vaka sayısı | Bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından güncel vaka tablosunu yayımladı. 265.196 test yapılırkan vaka sayısı 18.622 oldu. 206 kişi aramızdan ayrılırken 13.263 kişi sağlığına kavuştu.

Bakan Koca paylaşımında, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" ifadelerini kullandı.