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219 yıllık cami kaderine terk edildi

Denizli’nin Babadağ ilçesinde 1800 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan tarihi 219 yıllık Kırcataş Camisi heyelan nedeniyle boşaltılan bölgede bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:32
219 yıllık cami kaderine terk edildi

Denizli’nin Babadağ ilçesinde 1800 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan tarihi 219 yıllık Kırcataş Camisi heyelan nedeniyle boşaltılan bölgede bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü. İbadete kapatılan cami şimdilerde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.


Babadağ ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde 2014 yılında meydana gelen heyelan sonrası 420 konut ve 120 iş yeri boşaltılarak mahalle tamamen yıkıldı. Mahallenin ortasında bulunan Kırcataş Camisi ise tarihi olduğu için kapısına kilit vurularak, ibadete kapatıldı. O tarihten bu yana atıl durumda bekleyen camide herhangi bir restorasyon çalışması yapılmazken, cami adeta yıkılma durumuyla karşı karşıya geldi. Duvarlarının büyük bir bölümünde çatlaklar oluşan ve sıvaları dökülen caminin ayrıca camlarının da kırıldığı gözlendi. Caminin duvarlarına yazılan yazılar ise sorumsuzluk ve duyarsızlığın ‘bu kadarı olmaz’ dedirtti. Bazı vatandaşların iddialarına göre ise özellikle akşamları cami bahçesinde alkol alındığı belirtildi.


Caminin içinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan şamdan, avize ve halıların ise Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından götürüldüğü öğrenildi.



İlçe sakinleri caminin restore edilmesini bekliyor


Vatandaşlar caminin bu halde olmasına tepki göstererek, caminin bir an önce restore edilmesini istiyor. Caminin ilçenin ilk ibadethanesi olması açısından kendileri için manevi değerinin de yüksek olduğunu ifade eden ilçe sakinlerinden Nuri Duatepe, mahalle yıkılacak denildiğinde ilk olarak caminin ilk olarak halılarının kaldırıldığını söyledi. Caminin ilk merkezi cami olduğunu hatırlatan Duatepe, caminin restore edilmesinin herkes tarafından dört gözle beklendiğini ifade etti.


Adeta kaderine terk edilen cami restore edilerek yeniden ibadete açılacağı günleri bekliyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:32
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