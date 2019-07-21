21.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...21 Temmuz 2019 Pazar 06:11
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُواًّ فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَاداًۜ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ
"İşte âhiret yurdu!
Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz.
İyi son, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır."
(Kasas Suresi, âyet:83 Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
(Not: Cennet resmi temsilidir.)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer.
Şu üç şey bundan müstesnadır:
Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat."
(Müslim, Vasiyyet 14)
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